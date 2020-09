Zwei Elfmeter und eine Punkteteilung

In einem spannenden und intensiven Härtsfeld-Derby, trennen sich der SV Neresheim und der SV Waldhausen 1:1. Der SV Waldhausen bleibt damit auch im vierten Spiel ohne Niederlage. Allerdings lagen die Spieler von Trainer Jens Rohsgoderer erstmals in der Landesliga-Geschichte in Rückstand. Andreas "Bobo" Mayer verwandelte in der 78. Minute einen Foulelfmeter. Doch nur acht Minuten bekamen auch die Waldhäuser einen Elfmeter. Jan Hasenmaier verwandelte ganz sicher.