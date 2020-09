Abtsgmünd: Mit Motorrad von Fahrbahn abgekommen - zwei Leichtverletzte

Abstgmünd. Zu einem Motorradunfall ist es am Samstag auf der B 18 zwischen Abtsgmünd und Untergröningen gekommen. Dabei wurden eine 55 Jahre alte Motorradfahrerin und ihr 52-Jähriger Beifahrer leicht verletzt. Das teilt die Poizei mit. Demnach kam die Bikerin in einer Rechtskurve mit ihrem Motorrad mit Beiwagen ins Schleudern und anschließend von der Fahrbahn ab. Das Motorrad überschlug sich neben der Fahrbahn. Beide mussten zur Behandlung in eine Klinik gebracht werden. An dem Motorrad entstand ein Sachschaden von 5000 Euro.