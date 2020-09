Altshausen: 20-Jährige bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Aalen/Altshausen. Am Samstag ist bei einem Verkehrsunfall bei Altshausen im Landkreis Ravensburg eine 20-Jährige aus dem Raum Aalen lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Ravensburger Polizei berichtet, fuhr die 20-Jährige mit ihrem Auto auf der L 289 von Altshausen in Richtung Ebenweiler. Auf einem übersichtlichen geraden Teilstück kam sie aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Straße ab. An der abfälligen Böschung drehte sich das Auto und prallte mit dem Dach an einem Baum. Laut Polizei wurde die 20-Jährige in ihrem Auto eingeklemmt. Sie wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Ebenweiler und Altshausen geborgen.

Der Rettungsdienst brachte die lebensgefährlich verletzte Autofahrerin in ein Klinikum. An ihrem Auto entstand ein Schaden von etwa 5000 Euro. Bislang konnten keine Zeugen ermittelt werden. Personen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich bei der nächsten Polizeidienststelle oder beim Verkehrsdienst in Sigmaringen, Tel. (07571) 1040, zu melden.