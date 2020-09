Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

7.08 Uhr: Auf der B29 Schwäbisch Gmünd in Richtung Aalen in Höhe Zollhaus staut es sich aktuell auf vier Kilometer. Planen Sie deshalb ein paar Minuten mehr ein. Fahren Sie vorsichtig und kommen Sie gut an Ihr Ziel.

7 Uhr: Der RB 13 Schwäbisch Gmünd (7.02 Uhr) in Richtung Crailsheim fährt heute nur bis zum Aalener Hauptbahnhof.

6.52 Uhr: Das einjährige Kind, das sich bei einem Unfall mit der Wagen-Kolonne von Ministerpräsident Winfried Kretschmann verletzt hatte, ist am Sonntag gestorben. Der Ministerpräsident reagierte bestürzt: „Ich bin voller Trauer“, teilte Kretschmann mit. Seine Gedanken seien bei den Eltern, denen nun das Schlimmste widerfahren sei, was einer Mutter und einem Vater passieren könne: der Tod des eigenen Kindes.

6.35 Uhr: Der RB 13 Aalen (7.27 Uhr) über Ellwangen (7.29 Uhr) in Richtung Crailsheim fällt heute aus. Das meldet die Deutsche Bahn auf ihrer Website.

6.30 Uhr: Heute scheint häufig die Sonne bei maximal 19 bis 23 Grad. 19 Grad werden es in Neresheim, 20 in Bopfingen, 21 in Ellwangen, 22 in Aalen. Rund um Schwäbisch Gmünd gibts die 23 Grad. mehr zum Wetter weiß Tim Abramowksi in seinem Wettervideo.

6.20 Uhr: Der VfR Aalen verliert in Balingen mit 1:4. Die Mannschaft von Trainer Roland Seitz lässt den Kampfgeist vermissen, den sie beim Heimspiel an den Tag gelegt hat. Grund zu jubeln hatten an diesem Samstag nur die Gastgeber: Marc Pettenkofer machte dem VfR Aalen mit seinem Treffer zum 2:0 kurz nach der Halbzeitpause den Start in die zweite Halbzeit nicht gerade leichter.

6.05 Uhr: Gute Nachrichten für alle Bahn-Pendler: Die Deutsche Bahn meldet aktuell keine Verspätungen. Die Züge im Ostalbkreis fahren in der nächsten Stunde nach Plan.

6.02 Uhr: Auf den Straßen im Ostalbkreis ist es heute Morgen noch ruhig. Derzeit müssen Sie mit keinen größeren Verzögerungen durch Stau rechnen. Kommen Sie gut und sicher an Ihr Ziel.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Montag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Jana Thiele begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.