Feuerwehreinsatz in Aalener Hotel

Aalen. Weil eine Bewohnerin in einem Hotelzimmer am Osterbucher Platz in Aalen ein T-Shirt an einer Spiegellampe hängen gelassen hatte, musste die Freiwillige Feuerwehr am Sonntag kurz vor 22.30 Uhr anrücken. Das kokelnde T-Shirt hatte den Brandalarm ausgelöst. Das berichtet die Polizei.