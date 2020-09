22-Jähriger liefert sich Verfolgungsfahrt mit Polizei

Oberkochen. Weil ein 22-jähriger Autofahrer bei einer routinemäßigen Kontrolle an der Einmündung Aalener Straße / Bürgermeister-Bosch-Straße am Samstagmorgen gegen 2.35 Uhr die Haltesignale ignoriert hat, ist es zu einer Verfolgungsfahrt gekommen. Nachdem der MG Rover-Fahrer die Haltesignale ignorierte beschleunigte er und bog in die Katzenbachstraße/Langertstraße ein, wo der Fahrer das Licht des Pkw ausschaltete, meldet die Polizei. Anschließend fuhr er in die Dietrich-Bonhoeffer-Straße, stellte das Fahrzeug ab und stieg aus. Da bei dem 22-Jährigen starker Alkoholgeruch wahrgenommen wurde, musste er im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben.