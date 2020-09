Wohnhausbrand Lorch: Tatverdächtiger festgenommen

Lorch-Waldhausen. Der gesuchte 72 Jahre alte Tatverdächtige wurde am Sonntagnachmittag festgenommen. Das teilt die Staatsanwaltschaft Ellwangen und das Polizeipräsidium Aalen in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit. Er steht im dringenden Verdacht, am Mittwoch, den 2. September zielgerichtet ein Feuer in einem Wohnhaus in der Kelterstraße gelegt zu haben.

Er wurde am Sonntag gegen 14 Uhr von Passanten in den Schrebergärten im Bereich Lorch-Vogelhof stark geschwächt aufgefunden. Vom Rettungsdienst wurde er zur weiteren Versorgung in eine Klinik gebracht. Von dort aus wurde die Polizei verständigt, die den Tatverdächtigen festnahm. Im Verlauf des heutigen Montags soll die Haftfrage geklärt werden. Die Öffentlichkeitsfahndung hat sich somit erledigt. Die Ermittlungen seitens der Staatsanwaltschaft sowie Polizei dauern an.