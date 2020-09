Der neue Stadtplatz: ein Gewinn für Groß und Klein

Stadtplatz Der Stadtplatz in der „Neuen Mitte“ hat dem Outfit der Stadt Oberkochen einen enormen positiven Schub gegeben. Die Gastronomie beim „Ständle“ wurde in den ersten Wochen gut angenommen und die Kinder haben „ihren Stadtplatz“ entdeckt. Bewirkt haben das die riesigen Wasserfontänen bei der Stadtbibliothek, die die Kinder gerne als „Schwimmbad“ in Beschlag nehmen. Dahinter - am Kocherkanal – tummeln sich Kinder mit ihren Eltern beim Spielen am Wasser und beim Sandbuddeln. Der neue Kümmerer hält bei seinen Rundgängen ein Auge drauf, dass die Regeln eingehalten werden. Er hat, wie man von der Stadtverwaltung hört, im neuen Zentrum wenig zu tun. Text/Foto: Lothar Schell