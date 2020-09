Radfahrer stürzt nach Unfall eine Böschung hinab und wird schwer verletzt

Essingen-Lauterburg. Wie die Polizei mitteilt, kam es zu einem schweren Unfall in Essingen-Lauterburg. Nach ersten Erkenntnissen, kollidierte ein Autofahrer am Montagabend mit einem Radfahrer. Dabei stürzte der Radler eine Böschung hinunter und musste von der Feuerwehr geborgen werden. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Wie es zu dem Unfall kam, muss nach Angaben der Polizei noch ermittelt werden.