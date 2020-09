Kirchheim/Oberdorf Meister

Tennis Die Tennis-Herren 55 der SPG Kirchheim/Oberdorf gewannen auch in diesem Jahr den Meistertitel in der Württembergstaffel. In der sogenannten Corona Runde setzte man sich gegen den TV Neckarweihingen und die SPG Bad Wildbad/Calmbach/Neuenburg durch. Das erfolgreiche Team von links: Peter Ott, Franz Möndel, Klaus Sorg, Siegfried Mährle und Günter Ott. Foto: Privat