Aber ich habe gar keinen Audi!

Acht Mal innerhalb von nur ein paar Stunden hätte ich meinen Audi verkaufen können. Sagenhafte Gebote gingen ein. Jeder Interessent hat mir angeblich den besten Preis gemacht. Bis zu 4500 Euro haben mir Anrufer angeboten für den gebrauchten Kombi mit Allradantrieb, Navigationsgerät, Lederausstattung, Alufelgen, Winterreifen inklusive, scheckheftgepflegt. Dem Handel im Weg stand allerdings eine winzige Kleinigkeit. Ich habe gar keinen Audi! Alles was ich habe, ist eine ähnliche Handynummer wie ein Mann aus Hermaringen, der seinen Audi verkaufen will. Nur eine Ziffer ist anders. Er hat sich vertippt, als er die Anzeige aufgeben hat. So ähnlich muss sich Herr Angelo aus der Kaffeewerbung gefühlt haben. Nur, dass er dabei irgendwie entspannter geblieben ist.