Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

6.34 Uhr: Die Bundesregierung fördert die digitale Modernisierung der Kommunen durch sogenannte Smart-City-Modellprojekte. Aalen hat sich gemeinsam mit Heidenheim erfolgreich um Fördergelder beworben. Das bringt Aalen und Heidenheim eine Millionen-Förderung. Begleitet wurde die Bewerbung vom Digital-Anbieter „Zentrum für Digitale Entwicklung GmbH“ in Westhausen.

6.15 Uhr: Achtung Autofahrer: Die Klotzbachbrücke in der Adlerstraße in Heubach ist bis voraussichtlich Freitag, 18. Dezember, voll gesperrt. Die Betonbrücke ist laut Stadtverwaltung sanierungsbedürftig. Die Umleitung erfolgt über die Ziegelwiesenstraße sowie die Klotzbachstraße.

6.07 Uhr: Für die nächste Stunde meldet die Deutsche Bahn im Ostalbkreis keine Verspätungen. Die Züge fahren derzeit alle nach Plan.

6.04 Uhr: Auf den Straßen im Ostalbkreis ist es heute Morgen noch ruhig. Derzeit müssen Sie mit keinen Staus oder Behinderungen rechnen. Fahren Sie vorsichtig und kommen Sie gut an Ihr Ziel.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Mittwoch. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Jana Thiele begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen