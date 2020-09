Waiblingen: Mann droht Haus anzuzünden

Waiblingen. Ein Mann hat am Dienstagabend in der Neustädter Straße in Waiblingen angedroht ein Haus anzuzünden. Das bestätigt die Polizei auf Nachfrage. Die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei mussten mit mehreren Einsatzfahrzeugen ausrücken. Als die Polizei eintraf, verbarrikadierte sich der Mann im Haus und warf mit Dachziegeln. Die Neustädter Straße wurde gesperrt, da die Feuerwehr ihr Sprungkissen in Position bringen musste, für den Fall, dass der Mann zu springen drohte. Laut Angaben der Polizei laufen nun die Ermittlungen.