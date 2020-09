Hoffmann kehrt nach Aalen zurück

Kevin Hoffmann kehrt zurück zum VfR Aalen. Der 25-jährige Mittelfeldspieler, der in der vergangenen Saison bereits das Trikot des VfR Aalen getragen hat und zu den Stützen der Regionalligaelf zählt, hat jetzt im Rohrwang einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021. Der Vertrag in Regensburg wurde aufgelöst.

Hoffmann war vergangene Saison vom SSV Jahn Regensburg für ein Jahr nach Aalen ausgeliehen und hatte sich schon wieder ins Fränkische verabschiedet. Nun die Kehrtwende. Kevin Hoffmann hat seinen Vertrag in Rgensburg gelöst und kehrt fest in den Aalener Rohrwang zurück.

„Wir freuen uns, mit Hoffmann ein bereits bekanntes Gesicht zurückgewonnen zu haben. Er hat bereits in der letzten Saison gezeigt, was er kann und wir sind uns sicher, dass er unseren Kader auch diese Saison wieder verstärken wird“, so Geschäftsführer Giuseppe Lepore.

Hoffmann nimmt ab sofort wieder an den Trainingseinheiten des Regionalligakaders teil.