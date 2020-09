Weben wie im frühen Mittelalter

Brettchenwebkurse Am Samstag und Sonntag, 19. und 20. September 2020, bietet das Ellwanger Alamannenmuseum einen Grundkurs im Brettchenweben an, der Grundkenntnisse in dieser Webkunst des frühen Mittelalters vermittelt. Anmeldung und weitere Informationen unter Tel. (07961) 969747 oder im Internet unter www.alamannenmuseum-ellwangen.de Foto: privat