Vermisstensuche per Hubschrauber in Ellwangen

Ellwangen-Rabenhof. Wie Polizeisprecher Christian Burow am Mittwochabend auf Nachfrage unserer Zeitung gegen 23.45 Uhr bestätigt, kreist über der Raumschaft Ellwangen an der Jagst ein Hubschrauber der Polizeifliegerstaffel Stuttgart. Es werde nach einem 77 Jahre alten Mann aus dem Pflegeheim Rabenhof gesucht, so der Polizeisprecher fort. In die Suchmaßnahmen sind auch zahlreiche Streifenwagenbesatzungen und die Rettungshundestaffeln des Ostalbkreises eingebunden. Die Suche, die bereits seit 20 Uhr andauert, konzentriert sich auf den Ellwanger Teilort Rabenhof. Wir aktualisieren die Meldung, sobald weitere Erkenntnisse vorliegen. mbu