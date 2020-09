Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

6.50 Uhr: Heute wird es längst nicht mehr so freundlich, wie gestern. Es sind deutlich mehr Wolken unterwegs und ganz vereinzelt fällt auch etwas Regen (an den allermeisten Stellen wird es aber trocken bleiben). Zwischendurch zeigt sich aber auch häufiger mal die Sonne. Die Spitzenwerte liegen bei 20 bis 24 Grad. Tim Abramwoski hat auch schon die Wetteraussichten fürs Wochenende.

6.29 Uhr: Das Nördlinger Freibad verlängert seinen Badebetrieb auf der Marienhöhe um eine Woche. Letzter Badetag ist der 20.

6.13 Uhr: Kaum zu glauben, wie viel Lob ein Mensch doch aushält. Landrat Klaus Pavel weiß nun ein Lied davon zu singen. Bei seiner Verabschiedung in Aalens Stadthalle am Mittwochabend prasselten Dank und Anerkennung nur so auf ihn ein. 24 Jahre hat er den Landkreis mit Fleiß, Ideenreichtum und Tatkraft gestaltet. Dafür zollten ihm Weggefährten gerne Respekt.

6.08 Uhr: Für die nächste Stunde meldet die Deutsche Bahn keine Verspätungen. Derzeit fahren alle Züge im Ostalbkreis nach Plan.

6.05 Uhr: Auf den Straßen im Ostalbkreis ist heute Morgen noch nicht viel los. Derzeit müssen Sie mit keinen größeren Verzögerungen durch Stau rechnen.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Donnerstag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Jana Thiele begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen