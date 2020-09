Waiblingen: Brandstifter in Haft

Waiblingen. Nachdem ein 36-Jähriger das Wohnhaus seiner ehemaligen Lebensgefährtin angezündet hat und mit Ziegel auf Polizisten geworfen hat, ist der Tatverdächtige am Mittwochnachmittag einem Haftrichter vorgeführt worden. Laut Angaben der Polizei erließ der Richter wegen Brandstiftung und Versuchten Totschlag einen Haftbefehl, woraufhin der Tatverdächtige von der Polizei in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurden. Im Rahmen der Ermittlungen wurde der Tatort von Kriminaltechnikern untersucht. Hierbei wurde in dem Gebäude nur eine Brandstelle festgestellt. Diese befand sich im Erdgeschoss des Wohnhauses. Das Feuer wurde durch die eingetroffene Streife gelöscht und der Brandort anschließend durch die Feuerwehr überprüft und gesichert. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 10.000 Euro. Die Ermittlungen zum Vorfall dauern an.