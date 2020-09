Warntag: Das sind die Reaktionen aus dem Netz

Schwäbisch Gmünd/Aalen. Zum ersten Mal gab es an diesem Donnerstag den bundesweiten Warntag. Um 11 Uhr sollte es im ganzen Land laut werden – so die Erwartung der Bevölkerung. Was für viele Menschen missverständlich war: Nicht überall hat man die Sirenen heulen gehört. Zahlreiche Anrufe und Nachrichten haben die Redaktionen der SchwäPo und Tagespost erreicht. Dass es nicht überall laut wurde, war aber kein Fehler. Warum die Sirenen nur in manchen Gebieten zu hören waren, erklären die Gmünder und Aalener Feuerwehrkommandanten.

Über Facebook erreicht die Redaktion viele Kommentare. Ein paar Beispiele:

"Nicht mal die NINA-Warnapp hat funktioniert ... Oh oh ... Das war ein Satz mit "x". Echt traurig ... Da kommen so manche Zweifel auf ", schreibt Petra W.





", schreibt Petra W. Um kurz vor 17 Uhr schreibt Nina M. "Böbingen an der Rems ... Wir warten Stand jetzt immer noch auf Entwarnung"