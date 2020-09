Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

7.34 Uhr: Hat jemand was gesehen? Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen wurde an einem Gebäude im Türlensteg in Schwäbisch Gmünd ein Hinweisschild sowie eine Lampe im äußeren Eingangsbereich mutwillig von der Wand gerisse. Hinweise bitte an das Polizeirevier, Telefon (07171) 3580.

7.19 Uhr: In der Landesliga steht erneut ein Derby an. Der TSGV Waldstetten empfängt am Sonntag um 15 Uhr den SV Neresheim. Im vergangenen Jahr trennten sich der SV Neresheim und der TSGV Waldstetten 1:1.

6.58 Uhr: 300.000 Laptops sollen jeztzt in Baden-Württemberg für die Schulen angeschafft werden, damit soll das digitale Lernen vereinfacht werden. In den meisten Gemeinden dauert es noch, bis die Lieferungen ankommen, meldet der SWR. Im internationalen Vergleich liegt Deutschland beim digitalen Lernen auf den hinteren Plätzen.

6.42 Uhr: Am gestrigen Donnerstag war der erste bundesweite Warntag. In vielen Gebieten und Gemeinden war keine Sirene zu hören. Der Grund: Stationäre Sirenen gibt es heute bis auf ein paar wenige gar nicht mehr. Stattdessen ist die Feuerwehr an diesem Donnerstag mit ihren Einsatzfahrzeugen unterwegs.

6.26 Uhr: Heute wechseln sich Sonne und teilweise auch mal dichtere Wolken ab. Die Spitzenwerte liegen bei 21 bis 25 Grad. 21 Grad werden es in Neresheim, 22 in Bopfingen, 23 in Ellwangen, 24 in Aalen. Rund um Schwäbisch Gmünd gibt’s die 25 Grad. Die Wetteraussichten zum Wochenende hat Tim Abramowksi.

6.15 Uhr: Am 12. Oktober soll der Ausbau der Bundesstraße zwischen Essingen und Aalen offiziell begonnen werden. Eigentlich hätte es schon früher losgehen sollen, gleich nach der Fertigstellung der B-29-Umfahrung um Mögglingen, noch 2019 also. Die Planer haben darauf geachtet, dass es keine Vollsperrung gibt, sondern immer eine Spur freigehalten werden kann.

6.08 Uhr: Bei der Bahn wird für die kommende Stunde keine Verspätung mitgeteilt. Die Züge im Ostalbkreis fahren in der nächsten Stunde nach Plan.

6.04 Uhr: Auf den Straßen ist im Ostalbkreis zur aktuellen Stunde alles ruhig. Kommen Sie gut an Ihr Ziel!

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Freitag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Jana Thiele begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.