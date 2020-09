Welle von betrügerischen Anrufen falscher Polizeibeamter im Ostalbkreis

Zahlreiche Anrufe von falschen Polizeibeamten gingen in den letzten Tagen beim Polizeipräsidium Aalen ein. Das melden die Beamten am Freitag. Am gestrigen Donnerstag waren es elf, am Mittwoch 21 und am Dienstag acht Anrufe von falschen Polizisten, die beim Polizeipräsidium Aalen registriert wurden. Laut Angaben der Polizei scheint es so als ob im Ostalbkreis eine Welle derartiger Betrugsversuche erreicht hat. Betroffen waren die Tage alle drei Landkreise, wobei im Ostalbkreis und im Landkreis Schwäbisch Hall mehr betrügerische Anrufe zu verzeichnen waren. Treffen kann einen derartigen Anruf jedenfalls jeden und zu jeder Zeit. Deshalb gilt es sich auf diesen "Ernstfall" vorzubereiten

In der Nacht zum Freitag ist eine Senioren aus Aalen von falschen Polizisten kontaktiert und betrogen worden. Für die Dame waren die Betrüger derart glaubhaft, dass sie ihren Schmuck als auch noch nahezu 1000 Euro den Betrügern bereitlegte, die ihre Beute in der Nacht zum Freitag abholten. Laut Angaben der Polizei gibt es auf die Täter derzeit keine konkreten Hinweise. Die Kriminalpolizei hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen.

Eine weitere Senioren aus der Gemeinde Abtsgmünd erging es in der Nacht zum Freitag nahezu identisch. Bei ihr meldeten sich ein Betrüger, der sich als Beamter des Landeskriminalamtes ausgab. Auch diese Senioren wurde zunächst aufs "Glatteis" geführt. Sie hatte bereits Auskünfte über ihre Bankdaten und persönliche Umstände erteilt. Jedoch wurde sie im weiteren Verlauf misstrauisch und unterrichtete ihre Tochter. So konnte letztlich Schlimmeres vermieden werden.



So schützen Sie sich vor den falschen Polizisten:

- Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung

- Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel

Polizisten, den Dienstausweis

- Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der

die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer

der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die

Telefonauskunft geben. Wichtig: Lassen Sie den Besucher

währenddessen vor der abgesperrten Tür warten

- Erreicht Sie ein solchen Anruf, seien Sie misstrauisch und

sprechen Sie darüber mit Angehörigen oder Vertrauenspersonen

- Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten

- Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen

Verhältnissen preis

- Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie

einfach auf

- Und das Wichtigste!: Übergeben Sie niemals Geld oder

Wertgegenstände an unbekannte Personen.