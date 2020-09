Gasaustritt in einer Gaststätte

Aalen. In einer Gaststätte in der Straße An der Stadtkirche in der Aalener Innenstadt ist am Freitagnachmittag Gas ausgertreten. Verletzt wurde laut Polizeiinformationen niemand, Personen befanden sich keine in Wirtschaft. Gegen 15.20 Uhr wurde der Gasgeruch wahrgenommen. Die Aalener Feuerwehr konnte mit entsprechenden Messungen Gasaustritt auch bestätigen. Das Gas wurde in dem Haus umgehend abgestellt. Evakuierungsmaßnahmen waren nicht notwendig. Derzeit wird die Ursache des Lecks untersucht. Mitarbeiter der örtlichen Stadtwerke sind vor Ort.