Sieger-Köder-Ausstellung endet

Kunst Wer die Schau im Bürgerhaus Wasseralfingen noch nicht gesehen hat, hat am Wochenende die letzte Chance.

Aalen-Wasseralfingen. Am 13. September endet die Präsentation von über rund 100 Werken des 2015 verstorbenen Malers, Pfarrers und überzeugten Wasseralfingers, die den Titel trägt „Der stille Klang“, in der Museumsgalerie im Wasseralfinger Bürgerhaus.

Trotz Corona haben viele Besucher aus dem süddeutschen Raum und darüber hinaus diese dem Leben und den Überzeugungen des schwäbischen Menschenfreundes nachspürende Schau besucht. Das schreiben die Veranstalter in einer Pressemitteilung.

Wer die Ausstellung noch nicht gesehen hat, hat dieses Wochenende die letzte Gelegenheit dazu.

Die Ausstellung mit dem Titel „Der stille Klang - Sieger Köder in Wasseralfingen“ ist noch zu sehen bis Sonntag, 13. September, in der Museumsgalerie Wasseralfingen im Bürgerhaus. Geöffnet ist am Samstag und Sonntag von 14 bis 18 Uhr,