Die Schlümpfe eröffnen Neresheimer Kino-Open-Air

Neresheim. Das Bild im Freien ist prima, zu sehen, und die Liegestühle sind super bequem. Popcorn, Süßigkeiten und Getränke gibt es auch und dazu verkauft der Obst- und Gartenbauverein Würstchen zugunsten des neuen Stadtgartens.

Außerdem ist der Eintritt frei und fertig ist die Bühne für großes Kino unter freiem Himmel auf Neresheims Marienplatz. Am Freitag suchten zu Beginn die Schlümpfe ihr verlorenes Dorf, abends irrte Dwight „the Rock“ Johnson bei „Jumanji“ durch den Dschungel. Heute am Samstag gibt es gleich drei Filme: um 15 Uhr mit „Daddy’s Home“ eine Familienkomödie, um 17.30 Uhr „Bad Teacher“, eine Komödie mit Cameron Diaz und abends das Western-Drama „Django unchainded“. Dieser Blockbuster ist frei ab 16 Jahre. Am Sonntag endet die Open-Air Film-Session mit „Der Zoowärter“ um 15 Uhr und der Action-Romanze „Der Kautions-Cop“ mit Jennifer Aniston.

Am gesamten Kino-Wochenende ist der Eintritt frei, dank der Unterstützung der Neresheimer Firmen GTA Gesellschaft für textile Ausrüstung, Autohaus Eggert in Ohmenheim und Weisser Spulenkörper. Auch der Handels- und Gewerbeverein „Härtsfeld aktiv“ sponsert einen Film.