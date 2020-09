Das Mini-Stadtfestle unter den Platanen

Veranstaltung Keine Reichsstätter Tage? Kein Problem! Denn die DRK-Ortsvereine aus Aalen und Unterkochen sorgen für Ersatz. Unter den Platanen auf dem Spritzenhausplatz gibt’s an diesem Wochenende ein Mini-Stadtfestle. Am Freitag ging’s los, am Samstag, 12. September, geht’s in die zweite Runde. Von 10 bis 18 Uhr wird mit Speisen und Getränken bewirtet. Von 10.30 bis 13 Uhr gibt’s Musik von den Aalener Stadtmusikanten. Laut DRK-Kreisgeschäftsführer Matthias Wagner ist alles auf Abstand organisiert mit Platz für bis zu 90 Gäste. err /Foto: err