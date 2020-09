Spielabsagen wegen Corona

Nikolaus Geiß, Staffelleiter der Fußball-Kreisliga BIV, hat am Freitagabend eine Partie in seiner Liga abgesagt: Das Punktspiel SGM Kirchheim/Trochtelfingen II – FV 08 Unterkochen II (Sonntag, 13 Uhr) fällt aus. „Der Grund der Absage ist, dass sich in Kirchheim zwei Spieler mit dem Corona-Virus infiziert haben. Fünf andere Spieler sind vorsorglich in Quarantäne“, so Geiß zur Begründung.

Auch die Bezirksligaspiele TSV Großdeinbach - SGM Kirchheim/Trochtelfingen (Fr.) und SGM Kirchheim/Trochtelfingen - 1.FC Germania Bargau (Sonntag) sind abgesagt.