Erste Niederlage für Waldhausen

Der SV Waldhausen zog im Aufsteiger-Duell gegen den TSV Deizisau den Kürzeren. Am Ende stand es 0:2. Manuel Lisac (46.) und Yannick Cerven (70.) waren für die Gäste erfolgreich. Am Sonntag treffen im Ostalb-Derby der TSGV Waldstetten und der SV Neresheim aufeinander. Anstoß in Waldstetten ist um 15 Uhr.