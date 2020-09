Drei Kinder bei Unfall mit Oldtimer im Landkreis Schwäbisch Hall schwer verletzt

Blaulicht Drei Rettungshubschrauber landeteten am Samstagabend bei einem Unfall in Gerabronn. Insgesamt wurden fünf Menschen teils schwer verletzt.

Gerabronn. Am Samstagabend gegen 18:16 Uhr befuhr ein 27-jähriger Hyundai Fahrer im Landkreis Schwäbisch Hall die Kreisstraße 2664 von Dünsbach in Fahrtrichtung Leofels. Nach Angaben der Polizei kam er in einer Linkskurvenach nach rechts von der Fahrbahn ab und steuerte gegen. Hierdurch geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden Mercedes Benz Oldtimer. Im Oldtimer wurden der 39-jährige Fahrer, sowie seine drei Söhne im Alter von 1, 11 und 13 Jahren schwer verletzt. Der Hyundai Fahrer wurde leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund einhundertausend Euro. Der Rettungsdienst war mit drei Rettungshubschraubern, einem Notarzfahrzeug, drei Rettungswagen und einem Organisatorischem Leiter vor Ort. Die Feuerwehr Ilshofen war mit 3 Fahrzeugen im Einsatz. Der Kreisbrandmeister war ebenfalls vor Ort. Zur Unfallaufnahme und Gewährleistung der Rettungsmaßnahmen wurde die Straße bis ca. 21:15 Uhr voll gesperrt. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt.