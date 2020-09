Zwei Rettungshubschrauber landen bei schwerem Unfall im Landkreis Heidenheim

Blaulicht Alle vier Insassen, die in den Unfallfahezeugen mitfuhren, wurden verletzt.

Herbrechtingen. Zu einem schweren Unfall ist es am Abend gegen 18 Uhr im Landkreis Heidenheim gekommen. Auf der Landesstraße 1167 zwischen Herbrechtingen und Eselsburg stießen zwei Fahrzeuge frontal zusammen. Zwei Rettungshubschrauber landeten, um die Verletzten zu versorgen. Wie unser Reporter von vor Ort meldete, wurden insgesamt vier Insassen aus beiden Fahrzeugen verletzt. Die Polizei in Ulm will sich im Laufe des Sonntags mit weiteren Informationen melden. mbu