Fahrzeug überschlägt sich auf der B19 bei Oberkochen

Oberkochen. Eine verletzte Person ist die Bilanz eines Unfalls am späten Samstagabend gegen 21.35 Uhr auf der Bundesstraße 19 bei Oberkochen. Ein Fahrer eines VW Polo kam aus noch ungeklärter Ursache alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und überschlug sich in der Folge. Das Fahrzeug blieb an einem Abhang stehen. Ein Rettungswagen eilte zum Unfallort. Weitere Informationen zum Unfall folgen im Laufe des Sonntags. mbu