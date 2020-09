Stadtkater Silvester ist gestorben

Erinnerung In der Helferstraße, in und rund um die Aalener Stadtkirche hat das Tier dazugehört.

Aalen. Am Freitag ist Stadtkater Silvester gestorben. Viele Besucher der Innenstadt haben ihn gekannt. Ulrich Prott vom Marketingbüro Prottjekt, der an einem Buch über diese „famose Stadtpersönlichkeit“ schreibt, rekapituliert sein Leben. „Silvester tauchte im Jahr 2006 in der Innenstadt auf“, schreibt er an die SchwäPo-Redaktion. Seine Jugend verbrachte er im Umfeld des Aalener Biergartens. „Seine ersten festen Bezugspersonen waren die Kati von der „Brezga Blase“ sowie der alte Schneidermeister“, erzählt Prott.

Silvesters Leibspeise war der Leberkäse eines nahen Metzgers. Als Wochenmarktbesucher suchte Silvester gern den „Hamburger Fischkutter“ auf. Doch seine feste Futterstelle hatte er im Treppenhaus der „Brezga Blase“. Wenn der Organist in der Stadtkirche probte, leistete Silvester ihm Gesellschaft. Seine schläfrigen Tage verbrachte er gern in der „La Boutique“ bei Inge Drabek – und überdies am liebsten in Gesellschaft modischer Frauen, schreibt Prott.