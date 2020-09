Klaus Pavel übergibt Schlüssel an seinen Nachfolger

Aalen. Nach 24 Jahren Amtszeit übergab Klaus Pavel als Landrat des Ostalbkreises im Beisein unter anderem der Ersten Landesbeamtin Gabriele Seefried am Samstag offiziell die Schlüssel für das Landratsamt und das Goldene Buch an seinen Nachfolger im Amt, Dr. Joachim Bläse. Für die Führung der Amtsgeschäfte wünschte Pavel Landrat Bläse eine glückliche Hand und alles Gute. Namens der Kolleginnen und Kollegen hieß die Erste Landesbeamtin Bläse herzlich willkommen. Bereits am Freitag erhielt Bläse die Ernennungsurkunde zum Landrat.