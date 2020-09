Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

7.15 Uhr: Der Schulalltag kehrt zurück. Die Umstände sind aber nicht alltäglich, wenn an diesem Montag der Präsenzunterricht für alle Schüler startet. Wochenlange Vorbereitungen der Kommunen, der Schulleitungen und der Busunternehmen stehen dahinter, vom Einkauf der Masken bis zur Organisation von Pausen. Wie sich die Busunternehmen auf den Schulstart an diesem Montag vorbereitet haben und welche Hygienemaßnahmen wo gelten.

6.45 Uhr: „Weine nicht, weil es vorbei ist, lächle, weil es so schön war“. Mit diesem Sprichwort eines unbekannten Verfassers klappt Stadtwerke-Geschäftsführer Christoph Trautmann am Sonntag das Kapitel des Aalener Hirschbachbads zu. Auch am letzten Tag war das Bad gut besucht. Die bewegende Geschichte aus 128 Jahren gibt's ab morgen in einem Bildband.

6.15 Uhr: Gute Nachrichten für alle, die es gerne warm mögen: Der Hochsommer gibt nochmal Vollgas und bleibt noch ein paar Tage. Die Aussichten dazu hat Wettermelder Tim Abramowski zusammengefasst.

6.05 Uhr: Die Sommerferien vorbei. Für Schüler und Lehrer startet heute das neue Schuljahr. Trotz Corona und die dazugehörigen Verordnungen, Hygienemaßnahmen und andere Einschränkungen wünschen wir allen Schülerinnen und Schülern, Lehrern und auch Eltern einen guten Start ins neue Schuljahr.

6.03 Uhr: Gute Nachrichten auch für alle Bahnfahrer. Aktuell meldet die Bahn keine Verspätungen oder Zugausfälle. Allen Pendlern wünschen wir eine gute Fahrt.

6 Uhr: Noch ist es ruhig auf den Straßen in der Region. Bis auf die üblichen Baustellen und Sperrungen kommen Sie gut durch.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Montag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Janika Debler begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen