Urin auf Balkon geschüttet

In einem Gaildorfer Mehrfamilienhaus ist es zu einem ekligen Nachbarschaftsstreit gekommen

Gaildorf. Am Sonntag um 9 Uhr stellte ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Beethovenstraße fest, dass ein über ihm wohnender 51-jähriger Mann in der Nacht eine größere Menge Urin auf seinen Balkon geschüttet hatte. Durch den Urin wurden ein Grill, ein Stuhl sowie der komplette Fußboden auf dem Balkon verschmutzt, teilt die Polizei mit.