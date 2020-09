Schönenberg-Kirche, Sonnenblumen und ein strahlend blauer Himmel

Wetter Ein Blick vom Verbindungsweg Schloss - Neunheimer Sportplatz hat Michael Höll mit seiner Kamera im Bild festgehalten. „Im Vordergrund die Sonnenblumen und dahinter überm Maisfeld sieht man die Schönenberg-Kirche vor einem strahlend blauem Himmel“, schreibt er in seiner E-Mail an die Redaktion. Und das mit dem Himmel bleibt so auch die nächsten Tage, versprechen zumindest die Meteorologen. Die Wetterexperten sagen für Dienstag bis zu 27 Grad Celsius voraus – bei bis zu neun Stunden Sonnenschein. aki