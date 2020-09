Vikar Dr. Jens Brückner neu in Wört

Kirche Bei einem feierlichen Gottesdienst der Kirchengemeinde St. Nikolaus in Wört stellte sich Vikar Dr. Jens Brückner (Mitte) vor. Pfarrer Jens Kimmerle und die gewählte Vorsitzende Anna Salzer begrüßten ihn herzlich und wünschten ihm eine gute Zeit in der Kirchengemeinde Wört sowie in der Seelsorgeeinheit Virngrund-Ost. Foto: privat