Trickdieb macht Beute im Supermarkt

Oberkochen. Wie die Polizei mitteilt, kam es in einem Supermarkt in der Aalener Straße am Freitagabend zu einem Trickdiebstahl. Gegen 20 Uhr bat ein Kunde die Kassiererin seine vier 100-Euro-Scheine zu wechseln. Sie gab ihm acht 50-Euro-Scheine zurück und legte die vier 100-Euro-Scheine in ihre Kasse. Als der Kunde dann einen 100-Euro-Schein in Kleingeld gewechselt haben wollte, wurde dies abgelehnt. Daraufhin wollte er wieder seine 100-Euro-Scheine zurück. Beim folgenden Geldtausch behielt er zunächst unbemerkt 200 Euro in seinen Händen und verließ mit zwei mutmaßlichen Komplizen wieder den Markt. Die Tatverdächtigen stiegen laut Zeugenaussagen in einen blauen VW Touran und fuhren davon. Hinweise auf dessen Kennzeichen nimmt der Polizeiposten Oberkochen unter Tel. (07364)955990 entgegen.