SchwäPo und GT verlosen VIP-Karten

Für das Heimspiel des VfR Aalen gegen FC Bayern Alzenau am Sonntag, den 20. September (Spielbeginn 14 Uhr) verlosen Schwäbische Post und Gmünder Tagespost zweimal zwei VIP-Karten. Enthalten sind der Zutritt zum Sparkassen-Forum inklusive Bewirtung, eine Parkkarte für das Stadion-Parkhaus sowie je einen Sitzplatz auf der Südtribüne.

Einfach eine E-Mail mit Namen und Adresse an j.kolschefsky@sdz-medien.de schicken und das Stichwort „VfR-Heimspiel“ angeben. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Einsendeschluss ist an diesem Mittwoch, 16. September 2020 (Mitternacht).

Der Aufenthalt im Stadion erfolgt gemäß den coronabedingten Hygiene- und Abstandsregeln. Abstände gilt es im Stadion und im Sparkassen-Forum einzuhalten. Außerdem herrscht Maskenpflicht bis zum jeweiligen Platz.