Wohnhausbrand in Backnang

Backnang. Wie die Polizei auf Nachfrage bestätigt, ist es am Dienstagnachmittag zu einem Wohnhausbrand in der Etzwiesenstraße in Backnang gekommen. Nach ersten Informationen der Polizei gab es eine starke Rauchentwicklung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses. Verletzte gibt es nach jetzigem Kenntnisstand nicht. Derzeit laufen noch die Löscharbeiten. Sobald weitere Informationen bekannt sind, wird diese Meldung aktualisiert.