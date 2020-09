Es bleibt freundlich

Sommerfans sind im September bislang voll auf ihre Kosten gekommen: viel Sonnenschein und Werte im sommerlichen, beziehungsweise hochsommerlichen Bereich. Am Mittwoch ändert sich beim Wetter überhaupt nichts. Es gibt eine Mischung aus Sonne und Wolken bei maximal 25 bis 29 Grad. 25 Grad werden es in Neresheim, 26 in Bopfingen, 27 in Ellwangen, 28 in Aalen. Rund um Schwäbisch Gmünd gibts die 29, vielleicht wird sogar die 30 Grad-Marke geknackt. In der Nacht zu Donnerstag ist es meist nur locker bewölkt. Die Tiefstwerte liegen bei 16 bis 13 Grad. Am Donnerstag tagsüber scheint ebenfalls häufig die Sonne, maximal 27 Grad. Auch am Freitag, Samstag und Sonntag wechseln sich Sonne und Wolken ab. Die Werte liegen um 25 Grad. Der Sommer mitten im September bleibt uns also noch länger erhalten.