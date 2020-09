Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

6.20 Uhr: Im Kreistag, vor 230 Gästen, ist Dr. Joachim Bläse am Dienstagabend in Aalens Stadthalle von Regierungspräsident Wolfgang Reimer in sein neues Amt als Landrat verpflichtet worden. Dort erklärt der neue Landrat, dass es sein Ziel sei, die Mitte der Gesellschaft in Bewegung zu bringen.

6.13 Uhr: Die Bahn meldet eine Verspätung von 12 Minuten auf der Linie des IC 2061 von Aalen nach Nürnberg, geplante Abfahrt 6.59 Uhr. Grund sei eine technische Störung am Zug.

6.10 Uhr: Am Dienstagabend lösen Familienstreitigkeiten in Schwäbisch Gmünd einen Großeinsatz der Polizei aus. Dabei sei eine Person leicht verletzt worden.

6.05 Uhr: Starten wir mit einem Blick auf die Straßen der Ostalb am Dienstagmorgen: Keine Staus zu melden. Kommen Sie gut an Ihr Ziel.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem wundervollen Mittwoch. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag und die Woche wichtig ist. Jessika Preuschoff begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.