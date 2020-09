Sieger-Köder-Ausstellung verlängert

Werkschau Die im Sieger Köder Museum in Ellwangen gezeigte Sonderausstellung „Mit Witz und Ironie, Humor bei Sieger Köder“ wird bis Sonntag, 28. Oktober, verlängert. Führungen am Mi, 23., Do, 24., Fr, 25. September, jeweils um 18 Uhr. Maske und Anmeldung unter (07961) 3250 Pflicht. Foto: privat