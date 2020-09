Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

7 Uhr: Stau auf der B29 an der Anschlussstelle A7 Aalen/Westhausen: Wie Marius Bulling vom Blaulichtteam mitteilt, hat sich dort ein Unfall ereignet. Es staut sich in beiden Richtungen.

6.45 Uhr: Ein Blick auf den Fußball am Mittwoch:

6.20 Uhr: Heute beibt es sommerlich warm bei bis zu 27 Grad und einem Sonne-Wolken-Mix. Die Aussichten hat Tim Abramowski im Wetterblog zusammengefasst.

6.03 Uhr: Die Bahn meldet einen Zugausfall auf der Remsbahn: Der IC2164 nach Stuttgart mit Halt in Aalen (7 Uhr) und Schwäbisch Gmünd (7.18 Uhr) fällt heute aus.

6 Uhr: Noch ist es ruhig auf den Straßen in der Region. Von 8 Uhr bis 16 Uhr wird heute die L1080 zwischen Himmlingen und Brastelburg wegen Grünpflegearbeiten halbseitig gesperrt. Es gilt Einbahnstraßenregelung. Heißt: Von Brastelburg Richtung Aalen ist gesperrt.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Donnerstag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag und die Woche wichtig ist. Janika Debler begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.