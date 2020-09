Drogenkontrolle auf der A7 - mehrere Fahrer aus dem Verkehr gezogen

Neun Fahrer mussten am Mittwoch das Auto stehen lassen. Fünf Fahrer mussten eine Sicherheitsleistung bezahlen, da sie keinen Wohnsitz in Deutschland haben

Heidenheim. Am Mittwoch zog die Polizei bei Kontrollen auf dem Autobahnparkplatz Härtsfeld auf der A7 mehrere Autofahrer aus dem Verkehr. Während der mehrstündigen Kontrolle mit dem Schwerpunkt auf Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss zwischen 13 und 19 Uhr nahmen die Polizisten insgesamt 39 Fahrzeuge und 47 Personen genauer unter die Lupe, teilt die Polizei am Donnerstag mit. Kurz vor 14 Uhr stoppten die Polizisten einen 21-Jährigen. Bei dem Fahrer des Mercedes bestand der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Drogen stand. Das bestätigte auch der Drogentest. Ein Arzt nahm dem jungen Mann Blut. Er musste sein Auto stehen lassen. Ebenso erging es im Laufe des Nachmittags acht weiteren Autofahrern bei denen der Verdacht auf der Beeinflussung von Drogen stand. Auch für sie war die Fahrt zu Ende. Fünf der Autofahrer hatten keinen Wohnsitz in Deutschland. Sie mussten vor Ort jeweils eine Sicherheitsleistung von etwa 500 Euro bezahlen.