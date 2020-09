Weltkriegsgranate in Metallschrott entdeckt

Schwäbisch Gmünd- Bettringen: Beim Sortieren von Altmetall in einem Betrieb in der Justus-von-Liebig-Straße haben Arbeiter am Mittwoch kurz nach 16.30 Uhr eine gefährliche Entdeckung gemacht. Laut Angaben der Polizei befand sich unter dem Metallschrott eine deutsche Wurfgranate aus dem Zweiten Weltkrieg. Die alarmierte Polizei zog Spezialisten des Landeskriminalamtes hinzu. Bei der Untersuchung des rund 60 Zentimeter langen und acht Kilogramm schweren Sprengkörpers wurde festgestellt, dass dieser noch funktionsfähig war. Um die Granate zu entschärfen wurde diese in einem Steinbruch bei Bartholomä gezielt zur Explosion gebracht. Wie die Granate in den Metallschrott geriet und wer diese mit anlieferte, ist der Polizei nicht bekannt.