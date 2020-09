Langfinger mit Bierdurst

Aalen. Zwischen Mittwochabend, 20 Uhr und Donnerstag, 11 Uhr drückte ein Unbekannter an einem Imbissstand auf dem Bahnhofsvorplatz den Verschlussrolladen soweit auf, dass er durch die entstandene Öffnung in das Innere greifen und zwei Flaschen Bier entwenden konnte. Der durstige Langfinger verursachte dabei einen Sachschaden von etwa 500 Euro an dem Rollladen. Die Polizei Aalen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07361 524-0.