Unfälle mit Radfahrern

Gschwend. Beim Linksabbiegen von Schmidbügel auf die K 3250 übersah eine Autofahrerin am Mittwoch eine 65-jährige mit Pedelec. Diese stürzte und wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Gmünd-Bettringen. Am Mittwochnachmittag kollidierte ein Autofahrer in der Güglingstraße mit einem Radfahrer, der auf dem Geh-/Radweg unterwegs war. Der Radfahrer wurde verletzt und zur Untersuchung ins Krankenhaus eingeliefert.