Aquafit bald wieder geöffnet

Oberkochen. „aquafit und Sauna“ waren die Themen von Richard Burger im Technischen Ausschuss. Dass eine Öffnung der recht kleinen Sauna angesichts Corona derzeit nicht möglich ist, konnte er durchaus verstehen. Wann aber öffnet das Bad wieder? Bürgermeister Peter Traub hatte eine gute Nachricht. Die Schwimmbecken sollen ab Montag, 28. September wieder zur Verfügung stehen. Ein Hygiene-Konzept werde derzeit erarbeitet. Alle Leitungen und Pumpen müssen noch untersucht und Wasserproben gezogen werden. „Wir wollen absolut auf Nummer sicher gehen und jede Legionellen-Gefahr vermeiden“, erklärte Traub. Die Beschränkungen im Bad richteten sich nach der Fläche und nähere Einzelheiten würden im Amtsblatt veröffentlicht. Sicher sei, dass die Vormittage dem Schulunterricht vorbehalten bleiben, nachmittags sei die Öffentlichkeit in zwei Zeitblöcken dran. Die seien notwendig, um zwischendrin zu desinfizieren. An den Samstagen werde es drei Zeitblöcke geben. Die Sauna, so Traub ergänzend, werde bis auf Weiteres geschlossen bleiben, da Schutzmaßnahmen nicht umsetzbar seien. ls