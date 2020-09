Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

7.20 Uhr: Die Zahl der festgestellten Corona-Infektionen im Ostalbkreis ist innerhalb einer Woche deutlich angestiegen. An diesem Donnerstag verzeichnet der Landkreis 76 aktive Fälle – das ist der höchste Stand seit Mai. Innerhalb der letzten sieben Tage wurden 69 Neuinfektionen registriert. Viele Einzelfälle, aber auch Schulen und Fußballvereine sind betroffen. Landrat Dr. Joachim Bläse appelliert an Bevölkerung, die Coronaregeln einzuhalten. Hier finden Sie die aktuellen Coronazahlen im Ostalbkreis, ein Sieben-Tages-Durchschnitt und die Fälle in den einzelnen Städten und Gemeinden.

6.40 Uhr: Am Sonntag rollt der Verkehr wieder durch den Virngrundtunnel auf der A7. Die Brandversuche im Virngrundtunnel waren erfolgreich, das Alarmsystem funktioniert. Jetzt stehen noch Markierungsarbeiten, der Abbau der Verkehrssicherung und Funktionstests an. Dann können wieder alle vier Spuren benutzt werden. Für die letzten Arbeiten wird die A 7 zuvor von Freitag, 21 Uhr, bis Sonntag, 9 Uhr, zwischen den Anschlussstellen Dinkelsbühl/Fichtenau und Ellwangen voll gesperrt.

6.37 Uhr: Oberkochen/Königsbronn: Ab Montag, 21., bis Samstag, 26. September, werden auf der L 1123 von Steinheim zum Abzweig Waldsiedlung Markierungsarbeiten erledigt. Hierfür muss die Strecke voll gesperrt werden.

6.15 Uhr: Schauen wir auf das Wetter: Am Freitag scheint wieder häufig die Sonne. Die Temperaturen gehen im Vergleich zu den vergangenen Tagen allerdings zurück, maximal 19 bis 23 Grad. Die Aussichten fürs Wochenende hat Tim Abramowski in seinem Wetterblog zusammengefasst.

6.05 Uhr: Gute Nachrichten für alle Bahnpendler: Aktuell meldet die Bahn keine Verspätungen oder Zugausfälle.



6.01 Uhr: Über Aalen kreiste am späten Donnerstagabend ein Polizeihubschrauber. Die Suche nach einem Vermissten Pflegeheimbewohner blieb bislang aber ohne Erfolg.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Freitag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag und die Woche wichtig ist. Janika Debler begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.