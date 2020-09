Wie Wespen wirken

Natur Wahre Kunstwerke erschaffen die Wespen und andere Insekten an vielen Äpfeln auf den Schlosswiesen. Um auch an das schmackhafte Innenleben zu gelangen, höhlen sie die Früchte bis auf die Haut aus. Zurück bleibt ein filigraner Kokon der Apfelschale, so stabil als wäre er aus Wachs. Foto: sab